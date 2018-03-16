Полиция Лондона: Глушкова - убили
Полиция Лондона сообщила, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского - Николая Глушкова - была насильственной. Она расследуется как убийство.
68-летнего бизнесмена нашли мертвым 12 марта в его квартире на юго-западе Лондона.
Смерть Глушкова наступила от "сдавливания шеи", говорится в заявлении полиции Лондона.
"На данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийство в Солсбери, и нет никаких доказательств отравления (Глушкова)", - рассказали в полиции.
Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления в Великобритании Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова. На тот момент еще не было официального сообщения Лондона о насильственных причинах смерти Глушкова.
Что известно о смерти Глушкова
Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомых Николая Глушкова сообщило, что тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" нашла его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона.
"По ее словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было ли это убийство или самоубийство, пока не ясно - идет расследование", - сообщает издание.
Газета напоминает, что Бориса Березовского также нашли повешенным в его доме в пригороде Лондона в марте 2013 года, а Глушков был его партнером и ближайшим соратником.
Первым о смерти Глушкова написал в Facebook бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и руководил издательским домом "Коммерсантъ", который когда-то принадлежал покойному олигарху.
Вскрытие тела провели 15 марта, и в пятницу стали известны результаты.
Кто такой Глушков
В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 году занял пост заместителя директора "Аэрофлота".
Через четыре года Глушкова арестовали. После суда, который приговорил его к уже отбытым трем годам лишения свободы, он уехал в Британию, где в 2010 году получил политическое убежище.
В прошлом году суд в Москве рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушкова заочно приговорили к восьми годам колонии.
По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота".
На фоне отравления в Солсбери
В городе Солсбери на юго-западе Англии 4 марта отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного в России за государственную измену, и его дочь Юлию.
Они остаются в критическом состоянии. Британские власти пришли к выводу, что Скрипали былы отравлены веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок".
В этом обвинили Россию. Официальная Москва отрицает наличие у нее такого ядовитого вещества и любую причастность к этому делу.