Замело: в Украину возвращаются снегопады

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В течение 17-19 марта синоптики прогнозируют в Украине метели, снежные заносы и гололед.

В субботу снежный покров в несколько десятков сантиметров образуется в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

В Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях - мокрый снег и дождь, местами гололед.

"Кроме снижения температуры воздуха, 17 марта через территорию Украины переместятся два циклона средней активности, которые повлекут за собой сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега и усиление скорости ветра", - сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время совещания в ГСЧС 16 марта.

По всей территории Украины сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко. В столице "днем в субботу осадки ослабеют, ветер и мороз останутся".

В ГСЧС отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта второй (желтый), местами в центральных областях и на Прикарпатьи - третий (красный).

С вечера 16 марта и до понедельника 19 марта ограничили въезд грузовиков в столицу. Об этом решении сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Столичные власти просят киевлян во время непогоды не пользоваться личными авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.

В КГГА подтвердили ВВС News Украина намерение сделать в столице выходной 19 марта, если погодные условия усложнятся.

"В первую очередь, это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений", - сообщают в киевской госадминистрации. Решение об этом должны опубликовать на выходных на сайте КГГА.

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