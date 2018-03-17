МИД России: 23 британских дипломата должны уехать в течение недели

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Россия высылает 23 британских дипломатов в ответ на решение Лондона из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили в российском МИДе. Они должны покинуть Россию в течение недели.

Кроме того, там сообщили о прекращении деятельности в России Британского Совета.

"В связи с неурегулированным статусом Британского Совета в РФ прекращается его деятельность", - сообщает сайт МИД.

Также Москва отозвала разрешение на открытие в Санкт-Петербурге генерального консульства Великобритании.

"Учитывая диспаритет в количестве консульских учреждений двух стран, отзывается разрешение РФ на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге", - сообщает МИД России.

Реакция Британии

"Мы ожидали ответа вроде этого", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

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Она сообщила, что правительство рассмотрит следующие шаги "в ближайшие дни, вместе с нашими союзниками и партнерами".

"Мы никогда не смиримся с угрозой от российского правительства для жизни британских граждан и других людей на британской земле. Мы можем быть уверены в мощной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - добавила она.

В МИД Великобритании сообщили, что в связи с решением Москвы выслать дипломатов, в начале следующей недели созовут Совет национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

"Ответ России не меняет фактов попытки убийства двух человек на британской земле. Нет другого вывода, кроме того, что российское государство виновато. Именно Россия грубо нарушает международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия", - говорится в сообщении британского МИД.

Анализ

Сара Рейнсфорд, корреспондент BBC в Москве

Посол Британии ожидал этого вызова три дня.

В результате, он провел в МИД России около десяти минут, получив список российских контрсанкций.

Москва дала сильный ответ, который заходит дальше, чем британские санкции. Правда, не похоже, что он специально рассчитан на то, чтобы увеличить напряжение между странами.

Российский МИД зеркально ответил на высылку 23 дипломатов - из России также уедут 23 британскиих дипломата, не больше.

И хотя консульство в Санкт-Петербурге закроют, московское и екатеринбургское консульства продолжат работать.

Закрытие Британского Совета, который занимается развитием культурных связей, в Великобритании будут считать ударом ниже пояса. Но он будет нанесен скорее не британскому правительству, а самим россиянам. Власти Британии вряд ли захотят дать симметричный ответ.

Работа Британского Совета в Москве и без того значительно ограничена со времен предыдущего охлаждения отношений после отравления Александра Литвиненко в 2006 году.

Между тем, Москва продолжает использовать двойную тактику отрицания и отвлечения, что отражается в комментариях чиновников, с одной стороны, и в неуважительном тоне в освещении дела Скрипаля государственными СМИ, с другой.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания в центре Солсбери.

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Следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль с дочкой находятся в больнице в критическом состоянии.

14 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила о мерах в отношении России в связи с этой ситуацией. В частности, Лондон высылает 23 российских дипломатов и приостанавливает все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Дело Скрипаля: что известно о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ?

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, призвал Россию "заткнуться" и "убраться".

А глава британского МИД Борис Джонсон даже заявил, что отравление Скрипаля "вполне вероятно" санкционировал лично Владимир Путин.

Москва отвергает все обвинения и называет их безосновательными.

США и Евросоюз заявили о солидарности с Британией.

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