Умер хакер, который выдал информатора Wikileaks

Копірайт зображення MARIO LAMO Image caption Причины смерти Адриана Ламо пока не сообщают

Умер 37-летний хакер Адриан Ламо, известный передачей власти информации, из-за чего арестовали американского солдата Челси Мэннинг.

Во время онлайн переписки Мэннинг доверилась ему и рассказала о конфиденциальных военных материалах, которые отправила Wikileaks.

Следователь из округа Сэджвик в Канзасе подтвердил ВВС смерть известного хакера, но причины пока не сообщаются.

Его отец Марио написал в Facebook: "С прискорбием и разбитым сердцем должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Яркий ум и сострадательная душа ушли от нас, он был моим любимым сыном".

Хакерский рекорд Адриана Ламо включает взлом базы данных Microsoft и The New York Times.

В разговоре с Guardian в 2011 году он сообщил, что решение сдать властям Мэннинг было вынужденным. Он также добавил, что будет сожалеть, если она получит строгий приговор.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж назвал хакера "мелким мошенником и предателем".

Американского солдата Челси Мэннинг приговорили к 35 годам лишения свободы за "слив" сайту Wikileaks тысяч дипломатических депеш и военных материалов. Позже тогдашний президент Барак Обама смягчил приговор и в мае 2017 года после семи лет заключения она вышла из тюрьмы.

Копірайт зображення AFP Image caption Мэннинг приговорили к 35 годам заключения, однако Барак Обама этот приговор смягчил, и она уже на свободе

Утечка более 700 тысяч дипломатических сообщений и боевых отчетов из Афганистана и Ирака стала одной из самых масштабных в истории США.

По словам Мэннинг, служившей в 2010 году в Ираке в качестве эксперта разведки, она надеялась, что эти документы изменят мир и начнут дискуссию о международной и военной политике США.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.‎