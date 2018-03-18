Выборы президента РФ: россиян не пускают проголосовать в Киеве

Копірайт зображення ВВС Image caption Митинг под посольством в Киеве

В Киеве правоохранители не пропускают в помещение посольства РФ граждан России, которые намерены проголосовать на президентских выборах. Желающим принять участие в выборах сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают только сотрудников дипмиссии.

Ранее в МВД Украины заявили, что россиянам запрещено голосовать в консульствах РФ из-за проведения выборов в аннексированном Крыму.

В Киеве и Харькове проходят немногочисленные митинги у российских дипучреждений в связи с проведением выборов президента России. Ведомства окружены полицией. Ситуация у ведомств спокойная.

Копірайт зображення ВВС Image caption Дорогу перекрыли полиция

"МВД обеспечивает безопасность дипучреждений, чтобы избежать провокаций. Доступ граждан РФ на территорию четырех консульств и посольства РФ проводиться не будет, кроме работников этих учреждений", - рассказал под посольством в Киеве представитель МВД Артем Шевченко.

Копірайт зображення ВВС Image caption Митингующие открыли под посольством "памятник Путину"

В Киеве полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, где расположено посольство, перекрыв дорогу металлической и деревянной оградой.

Перед кордоном полиции собираются активисты с флагами "Национального корпуса", "Правого сектора". Их уже более сотни. На кордонах полиция проверяет паспорта. Играет патриотическая музыка.

Между тем в посольстве открылся участок для голосования, в выборах участвуют работники учреждения, сообщает посольство РФ в Twitter.

Активисты "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций пикетируют перед генеральным консульством России в Харькове.

Копірайт зображення ВВС Image caption Плакат на заборе возле посольства РФ

Как сообщает "Интерфакс-Украина", они держат плакаты "Россия = война", "Выборы на крови". По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание консульства окружили сотрудники Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Также полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где открыт участок для голосования, сообщает российское агентство РИА Новости. Митингующих у здания генконсульства нет. Утром поступило ложное сообщение о заминировании консульства, была проведена эвакуация, но взрывчатку не нашли.

Возле здания генерального консульства Российской Федерации во Львове спокойно и безлюдно. Прохожих на улице почти нет. У консульства время от времени проходит полицейский патруль. Желающих войти на территорию консульства нет.

Блокирование выборов из-за Крыма

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах российского президента. В заявлении министерства говорится, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории аннексированного Крыма. В день выборов доступ в учреждения будут иметь исключительно люди с дипломатическим статусом.

МВД обратилось к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.

Копірайт зображення ВВС Image caption Так сейчас выглядит посольство РФ в Киеве

В посольстве России в Киеве заявили, что "возмущены" решением Украины запретить голосование. Там также добавили, что сделают все, чтобы в день голосования избирательные участки в российских учреждениях в Украине были открыты.

На сайте посольства России в Украине обнародована информация, что "голосование пройдет 18 марта 2018 с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и Генеральных консульствах России в Украине" и указано, что проголосовать можно в дипучреждениях Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Украина призывает весь мир не признавать выборы президента России в Крыму. В начале марта соответствующее обращение к международному сообществу приняла Верховная Рада.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призывает крымчан не голосовать на выборах президента России на территории аннексированного полуострова, называя их незаконными. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

Россия же заявила, что выборы президента в Крыму и Севастополе проведет в запланированном режиме, несмотря на заявления Украины.

18 марта на территории РФ проходят президентские выборы.