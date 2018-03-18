Минобороны вместо боевых шашек купило смесь для киносъемок

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В 2015-2017 годах Минобороны вместо дымовых шашек для боевых действий закупило смесь, которую используют во время киносъемок и для имитации боевых действий в игре страйкбол. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Южного региона.

Дымовую смесь марки ДС-56, которая должна была идти в АТО, военные закупили у "Фирма Альфа ЛТД". Сумма сделки - более 72 млн гривен.

Никакие испытания перед покупкой не проводились, отметили в прокуратуре.

Впоследствии выяснилось, что купленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах. Смесь не имеет нужного маскировочного эффекта, быстро рассеивается, а по техническим условиям "аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 минут".

Поэтому такое вещество вообще нельзя использовать во время боевых действий, заявили в прокуратуре.

"По своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок", - сообщили в прокуратуре.

По факту закупки некачественного военного снаряжения прокуратура Криворожского гарнизона начала уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование.