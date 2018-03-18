Как в РФ выбирают президента: высокая явка и бесплатная еда
18 марта в России проходят президентские выборы. В них принимают участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент РФ Владимир Путин, который баллотируется на четвертый срок.
К десяти утра по Москве (9:00 в Киеве) уже проголосовало 16,55% россиян - такую явку называют очень высокой.
Началось голосование с Чукотки и Камчатки, когда в Киеве было 22:00. Там избирательные участки уже закрылись.
Еда и селфи
Чтобы привлечь россиян на участки, власти организовали ярмарки с продуктами по сниженным ценам, конкурсы селфи, лотереи и бесплатную еду.
Конкурс селфи на участках.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга в прямом телеэфире проверяла сообщения о том, что в Хабаровском крае заманивают избирателей бесплатной едой. Но представитель края ей объяснил, что это не нарушение, а дегустация.
В селе Горбунки в Ленинградской области на участке была замечена баллистическая ракета "Сармат" из послания президента России.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовал в столице РФ и рассказал о крупнейший за всю историю города ярмарке на избирательных участках.
В Петербурге на избирательный участок пришли рыцари, сообщает оппозиционер Алексей Навальный.
Нарушения и атаки
Представители нескольких мобильных групп, которые работают на выборах в Москве от "Открытой России", рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си, что пока ситуация спокойная, серьезных нарушений в Москве нет.
Главный повод для подозрений - когда на участки приезжают большие группы людей.
Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов в президенты Павла Грудинина, Ксении Собчак и Григория Явлинского не пускают на избирательные участки, утверждает общественное движение "Голос".
С двух до пяти часов ночи по московскому времени на сайт ЦИК велась DDOS-атака, "источники атаки были расположены в 15 странах", рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Президент РФ и кандидат в президенты на четвертый срок Владимир Путин также уже проголосовал.
Журналисты задали ему вопрос, не пришлось ли ему это делать через "не могу", пишет Интерфакс.
"Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю", - сказал Путин. А на вопрос, какой процент голосов за себя будет считать успешным, ответил: "Любой. Что дает право исполнять должность президента".