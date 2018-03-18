Мартовский снег в Украине: сто городов без света, машины в кюветах

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Из-за снега и сильных порывов ветра в Украине без света остались 134 населенных пункта в 8 областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отбуксировали 99 автомобилей, попавших в снежные ловушки на дорогах, в которых находились 158 человек.

Учитывая такую погоду ГСЧС рекомендует водителям 18-19 марта не ездить на дальние расстояния.

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Прошлой ночью в Хмельницкой области спасатели освободили из снежного плена три грузовых автомобиля и автобус. В Новоушицком районе на отрезке дороги Новая Ушица - Замехов автобус съехал с дороги в кювет.

В Сумской области отбуксировали семь автомобилей, среди которых две кареты "скорой" и микроавтобус.

На автодорогах "Киев-Одесса" и "Cтрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" уманские спасатели помогли водителям пяти грузовых и одного легкового автомобилей, которые из-за гололеда съехали с дороги, перекрыв движение.

Около села Соколовка Жашковского района, на 172 км автодороги "Киев-Одесса", из-за технической неисправности грузовик остановился на автодороге, перекрыв движение.

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Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме, сообщили в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, непогоду в Украине спровоцировали два активных юго-западных циклона.

19 марта сильные снегопады, гололедица, местами мокрый снег с дождем ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Синоптики прогнозировали, что на выходных в Украине выпадет от 20 до 50 см снега.

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