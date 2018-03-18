Более тысячи человек протестуют на Майдане в Киеве

Копірайт зображення hromadske.ua Image caption На Майдані мітингувальники розбирають залізні конструкції

На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг сторонников Михеила Саакашвили, его партии "Движение новых сил". Более тысячи человек разбирают железные конструкции на площади, на которых висели флаги.

Они требуют отставки президента Петра Порошенко, держат в руках перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Некоторые из них держат желто-голубые флаги и флаги "Движения новых сил".

Неподалеку находятся несколько автобусов с полицейскими и нацгвардейцами. Полиция не вмешивается.

Активисты выступают на импровизированной сцене возле монумента Независимости. На металлической конструкции, которую разбирают протестующие, были размещены информационные плакаты, посвященные событиям 1918 года - так называемому "Крымскому прорыву".

Дело Саакашвили

12 февраля бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили силой вывезли из Украины в Польшу. Пограничная служба сообщила, что выполнила решение миграционной службы о возвращении Саакашвили в страну, из которой он попал на территорию Украины.

Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

Там утверждают, что он получал средства на протестные акции от Сергея Курченко - бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который находится в России.

Сам Саакашвили все обвинения отрицает. Он призвал своих сторонников в Украине выходить на акции протеста против украинской власти, в частности президента Петра Порошенко, которого он обвиняет в коррупции.

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