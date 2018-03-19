В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полиция устанавливает, как ребенку удалось достать оружие

В американском штате Миссисипи 13-летнюю девочку застрелил ее 9-летний брат. Об этом сообщает местная полиция.

Мальчик хотел поиграть в видеоигру, но его сестра отказалась отдать ему джойстик.

Он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла через мозг.

Шериф округа Монро Сесил Кантрелл объявил, что девочка умерла от ранения в больнице Мемфиса.

До сих пор неясно, какие последствия ждут мальчика.

"Ему всего лишь девять. Я предполагаю, что он видел это в видеоиграх или по телевизору. Я не знаю, точно ли он осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия", - подчеркнул шериф Кантрелл в комментарии изданию Clarion Ledger.

Мать мальчика во время трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей.

Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие.

"Это абсолютно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, который стреляет у других детей в возрасте девяти лет", - сказал шериф Кантрелл.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.