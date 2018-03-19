Путин набрал более 76% голосов и побил рекорд

Image caption Владимир Путин на митинге в честь его победы вечером 18 апреля в Москве

После подсчета 99,65% бюллетеней Владимир Путин набрал на президентских выборах в России 76,66% голосов. Это рекорд его многолетней политической карьеры.

По данным ЦИК России, на этих выборах Путин получил 56 млн голосов. Когда он избирался впервые в 2000 году, то набрал 52,94% (39,74 млн), в 2004 году - 71,31% (49,56 млн), а в 2012 году его результат составил 63,6% (45,6 млн голосов).

Согласно конституции России, один человек не может быть президентом более двух сроков подряд, поэтому в 2008 году президентом по договоренности с Путиным на один срок избирался премьер-министр России Дмитрий Медведев, а Путин в это время официально руководил правительством.

До 2012 года срок полномочий президента России составлял 4 года, однако его продлили до 6 лет. Владимир Путин сможет управлять страной до 2024 года.

Как сообщили в ЦИК России, второе место на выборах занял представитель КПРФ Павел Грудинин - 11,8% голосов, затем идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,67%.

Копірайт зображення EPA Image caption Пока явка не дотянула до 70%

Ксения Собчак набрала 1,67%, а Григорий Явлинский - 1,04%.

Другие кандидаты набрали менее 1% голосов.

Популярного оппозиционного политика России Алексея Навального не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Накануне выборов российские эксперты отмечали, что в Кремле хотели, чтобы Владимир Путин победил при чрезвычайно высокой явке в более чем 70%.

Сейчас окончательная явка на выборах еще неизвестна, однако после подсчета 95% бюллетеней она составляла 67%.

Голосование на президентских выборах также состоялось в аннексированном Россией Крыму.

Украина и большое количество стран мира заявили, что не признают выборы президента России на аннексированном полуострове.

Также из-за голосования в Крыму Украина фактически не позволила провести выборы президента России на избирательных участках в посольстве и консульствах России в Украине.

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