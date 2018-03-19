Украина теряет миллиарды из-за отсутствия сканеров на таможнях - Данилюк

Украина теряет миллиарды гривен из-за того, что на региональных таможнях до сих пор не установлены специальные сканеры для проверки грузов, заявил в интервью BBC News Украина министр финансов Александр Данилюк.

"Государственная фискальная служба несколько раз объявляла тендеры на закупку сканеров. Они сбиваются другими компаниями. Есть несколько вариантов: либо хотят продвинуть свои сканеры, либо вообще затормозить процесс установки такого оборудования на государственной границе", - заявил Александр Данилюк.

Такие сканеры позволили бы проверять, насколько содержимое фур соответствует задекларированному, без выгрузки товаров, отметил он.

Александр Данилюк говорит, что закупка и установка такого оборудования на таможнях поможет противодействовать коррупции.

"Не имеет значения, что является причиной. Сканеры должны быть установлены. Будем разбираться, кто это делает. Мы теряем миллиарды", - добавил министр.

В октябре 2017 года ГФС заявила, что закупку сканеров блокирует Антимонопольный комитет Украины.

Тогда компания Arempa International Ltd FZC подала очередную жалобу в административную коллегию АМКУ об устранении дискриминационных норм, содержащихся в тендерной документации. На основании ее жалоб тендеры были заблокированы.

BBC News Украина обратилась за комментариями по этому поводу в Государственную фискальную службу. В ГФС ответили, что в прошлом году там провели три процедуры открытых торгов, из которых две были отменены "в связи с отклонением всех тендерных предложений".

В ГФС также заверили, что для того, чтобы исключить отмену закупки сканеров, инициируют внесение изменений в тендерную документацию.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.