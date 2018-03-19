На Цукерберга оказывают давление из-за сбора данных пользователей Facebook

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От основателя компании Facebook Марка Цукерберга требуют дать показания американским и британским властям в связи с отношением его компании к персональным данным пользователей.

В адрес Facebook всё чаще звучат упреки в том, что компания не сообщала пользователям о том, что личная информация о них попадала в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica, которая, как считается, помогала избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

В пятницу компания Facebook заявила, что заблокировала доступ фирмы Cambridge Analytica к своим серверам на время расследования утверждений, что эта лондонская фирма не удалила информацию о пользователях, полученную методами, противоречащими правилам Facebook.

Обе компании утверждают, что не совершали никаких противоправных действий.

Несмотря на обещания, что в 2018 году он займется устранением проблем с доступом к личным данным, Марк Цукерберг просто уходит от обсуждения, вместо этого посылая адвокатов или других членов руководства компании на различные слушания в официальных инстанциях.

Тем временем растет число обвинений в том, что личные данные пользователей Facebook могли использоваться в рамках пропагандистских кампаний, а по обе стороны Атлантики влиятельные фигуры требуют, чтобы Цукерберг публично выразил свою позицию.

"Речь идет о злоупотреблениях, которые необходимо расследовать", - заявила американский сенатор-демократ Эми Клобучар, представляющая штат Миннесота.

"Очевидно, что эти социальные сети не способны заниматься вопросами безопасности. Я призываю к большей прозрачности и подотчетности при публикации политической рекламы. Они отвечают на это одним - верьте нам. Я считаю, что Марк Цукерберг должен дать показания юридическому комитету сената", - говорит она.

Сходную позицию занимает Адам Шифф, конгрессмен-демократ и член комитета по делам разведки палаты представителей США. Комитет сейчас расследует факты о манипулировании социальными сетями в преддверии президентских выборов 2016 года.

Шифф считает, что было бы полезным добиться от Цукенберга дачи показаний перед соответствующими регулирующими инстанциями.

Сенатор и бывший претендент на пост президента Марко Рубио, выступая на телеканале NBC, выразил мнение, что социальные сети ведут себя так, как будто считают себя выше закона.

Тем временем член британского парламента Дэмиан Коллинс, который возглавляет проводимое парламентским комитетом расследование в отношении российского вмешательства в демократические процессы, заявил, что он также хотел бы получить показания Цукерберга.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Считается, что компания Cambridge Analytica, которой руководит Александр Никс, получила данные сотен тысяч пользователей Facebook

"Я намерен обратиться к Марку Цукербергу с предложением явиться для дачи показаний перед парламентским комитетом в рамках нашего расследования, - заявил Коллинс. - Ранее компания направляла свидетелей, которые отказывались отвечать на наши вопросы, утверждая, что не знают на них ответов".

По словам Коллинса, он намерен повторно вызвать на заседание комитета главу компании Cambridge Analytica Александра Никса.

"Представляется очевидным, что он намеренно ввел в заблуждение комитет и парламент", - заявил Коллинс.

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