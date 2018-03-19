Низкое количество сперматозоидов повышает риск болезней - исследование
Мужчины с низким уровнем сперматозоидов более склонны к определенным проблемам со здоровьем, которые повышают риск других заболеваний.
К такому выводу пришли авторы нового исследования с участием 5177 мужчин.
Во время исследования обнаружили, что мужчины с низким количеством сперматозоидов на 20% чаще имеют больше жира в организме, повышенное артериальное давление и больше "плохого" холестерина.
У них также было гораздо больше шансов иметь низкий уровень тестостерона.
Авторы исследования утверждают, что это свидетельствует о том, что мужчинам с низким уровнем сперматозоидов следует проходить диагностику других проблем со здоровьем.
Факторы риска
С низким количеством сперматозоидов и проблемами с качеством спермы сталкивается каждая третья пара, которая пытается забеременеть.
В рамках этого нового исследования ученые изучали мужчин из бесплодных пар в Италии, чтобы выяснить, является ли качество спермы также маркером общего здоровья мужчин.
Они обнаружили, что большинство мужчин с низким уровнем сперматозоидов имели метаболический синдром - набор факторов риска, включая более высокий индекс массы тела (ИМТ) и повышенное артериальное давление. Это увеличивает риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсульта.
У них также было в 12 раз больше шансов иметь низкий уровень тестостерона, что снижает мышечную массу и плотность костей и может быть предшественником остеопороза, который ослабляет кости и повышает риск переломов.
Д-р Альберто Ферлин, возглавлявший исследование, говорит: "Бесплодные мужчины более склонны иметь другие серьезные проблемы со здоровьем или факторы риска, которые могут ухудшить качество жизни и сократить ее продолжительность. Оценка фертильности дает людям уникальную возможность для диагностики состояния здоровья я и профилактики заболеваний".
Однако авторы исследования подчеркнули, что они не доказали, что низкий уровень сперматозоидов вызывает метаболические проблемы, а лишь обнаружили между ними связь.
Дополнительные исследования
Кевин Макэлени, консультант-уролог в Центре рождаемости Ньюкасла, говорит, что на данный момент мужчин с проблемами со спермой редко направляют на обследование по поводу других проблем со здоровьем.
"Это сигнал клиникам по вопросам фертильности - в частности, думать о других проблемах со здоровьем у их пациентов", - отмечает он.
Профессор андрологии из Шеффилдского университета Аллан Пейси считает, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять связь между проблемами фертильности у мужчин и другими болезнями.
"Сейчас нет никаких свидетельств того, что недостаточность репродуктивной функции у мужчин вызывает другие проблемы со здоровьем. По моему мнению, они скорее имеют общую причину", - считает он.
Исследование будет представлено на ENDO 2018 - 100-м ежегодном съезде Общества эндокринологии в Чикаго.