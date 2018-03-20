В Париже феминистки требуют закрыть "бордель" с секс-куклами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владелец центра Xdolls говорит, что секс-куклы это обычные секс-игрушки и что их использование никак не унижает женщин

Депутаты парижского совета должны решить будущее центра Xdolls, где клиенты платят 109 долларов в час за секс с куклой.

На закрытии центра настаивают феминистки и депутаты-коммунисты.

Хотя Xdolls зарегистрирован как игорный центр, оппоненты его существования настаивают, что это - бордель.

Бордели во Франции являются нелегальными.

Владелец Xdolls Жоаким Луски рассказал французской газете Le Parisien, что клиентами центра являются преимущественно мужчины, но иногда бывают и пары.

В Xdolls есть три комнаты, в каждой из них силиконовая секс-кукла высотой в 1 метр 45 сантиметров.

Клиенты бронируют и оплачивают услуги через Интернет, а точный адрес центра хранится в тайне. Даже соседи не знают о характере его бизнеса, утверждает г-н Луски.

Однако его оппоненты называют Xdolls "местом проституции".

Депутат Парижского совета Николя Бонне Уляльдж внес вопрос о закрытии центра в повестку дня совета, который собирается на этой неделе.

Г-н Уляльдж и его коллеги считают, что Xdolls работает как бордель.

Адвокат и пресс-секретарь парижской феминистской ассоциации Лорен Кестьо напоминает, что во Франции ежегодно жертвами изнасилований становятся более 80 тысяч женщин.

"Xdolls - это не секс-шоп. Это заведение, которое зарабатывает деньги, и где вы насилуете женщину", - отмечает она.

Жоаким Луски с подобными оценками не согласен. Он считает секс-кукол обычными секс-игрушками, и уверен, что их использование не унижает женщин.

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