Копірайт зображення Getty Images

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией, сообщают СМИ со ссылкой на судебные источники.

О том, что бывший глава государства взят под стражу, пишут агентства Reuters и AFP.

Саркози во вторник утром был в полиции, где должен дать показания по делу о возможных нарушениях, допущенных в его предвыборной кампании, сказал представитель судебной власти.

Расследование связано с предполагаемым "ливийским" финансированием кампании Саркози в 2007 году, пишет газета Le Monde. Сейчас, по данным издания, идет допрос в полиции в пригороде Парижа.

Официальное расследование обвинений в том, что в 2007 году штаб Саркози якобы воспользовался незаконной финансовой помощью от ливийского лидера Муаммара Каддафи, продолжается уже пять лет.

Как передает корреспондент ВВС из Парижа, это первый допрос Саркози по этому делу. Двое ключевых подозреваемых уже дали показания о том, что миллионы евро наличными были перевезены из Триполи в Париж в 2007 году и переданы предвыборному штабу кандидата, сообщает газета Le Monde. Как утверждает издание, бывший глава государственного инвестфонда Ливии Башир Салех подтвердил журналистам, что Каддафи действительно спонсировал кампанию Саркози.

Адвокат Саркози во вторник не был доступен для комментариев.

В начале этого года бывший помощник Саркози бизнесмен Александр Джури был арестован в Лондоне и затем выпущен под залог. Франко-алжирского бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Во вторник французская полиция также допросила близкого политического соратника Саркози - экс-министра труда и иммиграции Бриса Ортефё. Под следствием также находится руководитель предвыборного штаба Николя Саркози в 2007 году, экс-глава МВД и других министерств Клод Геан.

В начале февраля этого года стало известно, что Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании - 2012 года.

Тогда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимой суммы расходов на агитацию примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

Саркози заявлял, что не знал о превышении допустимой планки расходов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram