Умер последний самец северного белого носорога

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Последний самец на планете?

Последняя мужская особь белого носорога из североафриканской популяции усыплена в Кении после продолжительной болезни. На планете осталось лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих, которые по размерам уступают только слонам.

Носорог по кличке Судан давно страдал от заболеваний, сопутствующих его преклонному возрасту.

Кенийский заповедник Ол Педжета совместно с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти - в Чехии носорог содержался до 2009 года. Биологи отметили, что своей силой и достоинством Судан завоевал сердца тысяч людей.

Животное было подвергнуто эвтаназии после резкого ухудшения здоровья: носорог уже не мог стоять, его мышцы и кости разрушались, через кожные трещины на задней правой ноге проникла инфекция, вызвавшая сильное воспаление.

Копірайт зображення AFP Image caption Носорогу по имени Судан было 45 лет (фото 2016 года) - для этого вида это глубокая старость

Дочь и внучка носорога Судана также живут в кенийском заповеднике. Надежды на сохранение этого подвида на Земле теперь связаны с технологиями оплодотворения в пробирке.

Популяции белого носорога, оторванные друг от друга, обитали на юге Африки и севернее - в Конго, Заире и Судане.

Северный белый носорог - подвид несколько крупнее южного. Вес этих животных достигал 4,5 тонн, длина - четырех метров.

Южная популяция гораздо многочисленнее и сейчас не находится под угрозой вымирания.

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