Telegram проиграл суд ФСБ: что это значит?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роскомнадзор направил Telegram сообщение о необходимости предоставить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней

Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности России о предоставлении по запросу спецслужбы данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.

Сразу после этого Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости представить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней.

Если требование Роскомнадзора не будет выполнено - это может стать поводом для начала блокирования мессенджера на территории России.

Telegram заявил о намерении подать апелляцию на решение Верховного суда.

ФСБ: конституция не распространяется

На заседании Верховного суда адвокат Рамиль Ахметгалиев из правозащитной группы "Агора", представлявший интересы Telegram, говорил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. Представитель ФСБ с ним не согласился.

"Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую конституцией тайну, или информации ограниченного доступа и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан", - заявил представитель ФСБ.

В октябре 2017 года решением мирового судьи компания Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 тыс. рублей (примерно $13,5 тысяч) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соучредитель Telegram Павел Дуров в США, 2015 год

Основатель мессенджера Павел Дуров тогда заявил:

"Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".

За дело взялись юристы из организации "Агора", обратившись с иском в Верховный суд.

В Кремле заявляли, что речь о блокировке мессенджера не идет.

"Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", - говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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