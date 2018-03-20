Трамп поздравил Путина: "Мы очень хорошо поговорили"

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. По его словам, он хотел бы встретиться с Путиным и обсудить ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове.

"Мы очень хорошо поговорили, и, полагаю, мы встретимся в не самом далеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", - заявил Трамп, отметив, что слова о необходимости ограничить такую гонку были одним из первых заявлений Путина после победы на выборах.

Информацию о разговоре приводит и сайт Кремля. По его данным, два президента обсудили важность ограничения гонки вооружений, борьбу с международным терроризмом, а также перспективы экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Кремль также утверждает, что в ходе разговора обсуждалась возможная организация встречи президентов, а в целом диалог "носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

В разговоре с агентством Интерфакс пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в ходе разговора не поднималась тема отравления в Британии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, ответственность за которое Лондон возлагает на Москву.

Ранее победу Путина прокомментировал пресс-секретарь американского президента Хоган Гидли. Он сказал журналистам, что США "продолжат развивать отношения с Россией, но заставят ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам".

Тогда же Гидли добавил, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не планируется. Однако на следующий день американский президент все же поговорил с Путиным по телефону.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. На них победил действующий президент Владимир Путин, для которого новый президентский срок станет уже четвертым в общей сложности и вторым подряд. эксперты отмечали, что лидеры многих западных стран не спешили поздравлять его с победой.