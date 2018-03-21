Принц Гарри с невестой заказали свадебный торт

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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл выбрали кондитера, которая будет испечь торт на их свадьбе. Это лондонский кондитер Клер Птак, у которой есть своя пекарня Violet на западе Лондона.

Они заказали у Клер лимонный торт с сиропом бузины. Его украсят сливочным кремом и живыми цветами.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Какой будет свадьба Гарри и Меган?

В сообщении Кенсингтонского дворца говорится, что Птак испечет торт, который будет отличаться "ярким весенним вкусом".

Кондитер Клер Птак, выросшая в Калифорнии, отдает предпочтение использованию органических и сезонных ингредиентов в своей выпечке.

"У меня просто нет слов, насколько я рада, что принц Гарри и Меган Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт", - сказала Клер Птак.

Копірайт зображення PA Image caption Клер Птак в 2010 году открыла в Лондоне свою пекарню, где продает органическую выпечку

"Это тем более захватывающий опыт, поскольку я знаю, что они (принц Гарри и Меган Маркл) придерживаются таких же, как и я, взглядов относительно происхождения продуктов, экологичности производства и использования сезонных продуктов. И самое главное, наши вкусы совпадают", - говорит она.

Меган Маркл, которая вела свой собственный блог о здоровом образе жизни The Tig, ранее брала интервью у Клер Птак для своего сайта. После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл удалила блог.

Клер Птак - ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Некоторое время она работала в ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния. Позже она переехала в Лондон, а в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая.

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