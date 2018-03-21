Рейтинг: Украина самая дешевая страна Европы

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Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира.

В то же время среди европейских стран Украина признана самой доступной.

Такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo обнародовала британская компания MoveHub.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, блюд в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также среди лидеров самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

Индекс стоимости жизни Numbeo Средние цены в Украине Средняя зарплата: 6639 грн

Коммунальные услуги (80 кв.м.): 2372 грн

Проезд в транспорте: 5 грн

Аренда 1к.кв. в городе: 8 тыс. грн

Мясное блюдо: 100 грн

Капучино: 23 грн Getty Images

А вот в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих занимает 113 место.

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