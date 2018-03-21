Дуров: угрозы заблокировать Telegram - не дадут результатов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Павел Дуров на конференции в Германии, 2012 год

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России не заставят его предоставить ФСБ личные данные пользователей сервиса.

Так Дуров отреагировал на решение Верховного суда России, который 20 марта отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений.

После решения Роскомнадзор направил Telegram сообщение о необходимости предоставить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней.

Если требование не выполнят, это может стать поводом для начала блокировки мессенджера в России.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные пользователей, не принесут результатов. Telegram будет отстаивать свободу и право на личную жизнь", - подчеркнул Дуров в Twitter.

Skip Twitter post by @durov Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Telegram заявил о намерении подать апелляцию на решение Верховного суда.

ФСБ: конституция не распространяется

На заседании Верховного суда адвокат Рамиль Ахметгалиев из правозащитной группы "Агора", который представлял интересы Telegram, отмечал, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. Представитель ФСБ с ним не согласился.

"Приказ, который оспаривается, не устанавливает ни порядка предоставления секретной информации, охраняемой конституцией, ни информации ограниченного доступа и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан", - заявил представитель ФСБ.

В октябре 2017 года решением мирового судьи компанию Telegram Messenger LLP оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ выполнить запрос ФСБ о предоставлении информацию для декодирования сообщений.

Угрозы заблокировать

В июне 2017 года власти России угрожали заблокировать Telegram. Российская ФСБ заявляла, что террорист, который в апреле совершил взрыв в метро Санкт-Петербурга, использовал Telegram.

Копірайт зображення Getty Images

"Наиболее активно члены международных террористических организаций на территории РФ используют Telegram, что позволяет злоумышленникам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - отмечали ранее представители российских спецслужб.

Мессенджер Telegram позволяет группам до 5000 человек бесплатно пересылать сообщения, документы, видео и фотографии.

Telegram насчитывает около 100 млн пользователей. Этот мессенджер использовала группировка "Исламское государство" и ее сторонники.

Приложением также пользовались джихадисты во Франции и на Ближнем Востоке. Хотя сама компания подчеркивает, что работает над тем, чтобы блокировать чаты, которые используют сторонники "Исламского государства".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.