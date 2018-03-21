В среду день будет длиннее ночи

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В 2018 году весеннее равноденствие наступило в 16:15 20 марта. Поэтому 21 марта, впервые после этой зимы, день станет длиннее ночи.

В нашем разъяснении - что такое равноденствие и солнцестояние, а также в чем их особенности.

Почему ночь и день имеют разную длину в течение года?

Равноденствия и солнцестояния - ключевые даты в календаре.

Они используются для определения переходных периодов между сезонами, скажем, когда зима сменяется весной, или лето уступает место осени.

Это также ключевые даты вращения Земли вокруг Солнца.

Именно позиция Солнца по отношению к Земле и влияет на продолжительность дня и ночи.

22 сентября - осеннее равноденствие.

21 июня - летнее солнцестояние и самый длинный день года.

Так что же такое равноденствие и солнцестояние?

Равноденствие

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Равноденствия происходит дважды в год, когда продолжительность дня равна продолжительности ночи.

Это происходит, когда солнце находится точно над экватором.

Весеннее равноденствие наступает примерно 20 марта, а осеннее - примерно 22 сентября.

Слово равноденствие происходит от двух латинских слов, "equi", что означает ровно и "nox" - ночь.

Итак, со дня весеннего равноденствия день начинает становиться длиннее ночи, а со дня осеннего равноденствия ночь становится длиннее дня.

На самом деле, день и ночь имеют примерно равную продолжительность в равноденствие.

Момент, когда день и ночь действительно равны, наступает за несколько дней до весеннего равноденствия и через несколько дней после осеннего.

Солнцестояние

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Солнцестояние также бывает два раза в году, примерно 21 июня летом в северном полушарии, и примерно 21 декабря зимой.

Летнее солнцестояние - это день, когда северное полушарие переживает самый длинный световой период суток в году.

Зимнее солнцестояние - это день, когда северное полушарие переживает самое долгое темное время суток в году.

Во время летнего солнцестояния солнце в середине дня находится в наивысшей точке неба за весь год.

Во время Зимнего солнцестояния - наоборот.

Некоторые далекие северные страны, такие как Исландия и Норвегия, видят солнечный свет лишь в течение нескольких месяцев.

Это потому, что северное полушарие наклонено к солнцу.

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