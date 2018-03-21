Израиль признал уничтожение предполагаемого "ядерного реактора" в Сирии
Министерство обороны Израиля признало, что в 2007 году вооруженные силы страны уничтожили предполагаемый ядерный реактор в Сирии.
Сообщается, что во время авианалета в Дайр-эз-Зауре была уничтожена "назревавшая угроза существования Израиля и всего региона".
Реактор, как сообщило министерство, был практически достроен. Уже давно предполагалось, что за нападением стоит Израиль, но до нынешнего момента он не брал на себя ответственность.
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Сирия неоднократно отрицала, что уничтоженный объект был ядерным реактором.
Признание прозвучало после того, как израильская армия сняла запрет на обсуждение операции 10-летней давности.
Международное агентство по атомной энергии в прошлом заявляло, что объект, скорее всего, был ядерным реактором.
Отмечалось, что возводился он, по-видимому, при содействии Северной Кореи.
Сирия, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, это отрицает.
Что рассказала израильская армия?
Были обнародованы засекреченные документы и материалы об авианалете 5-6 сентября 2007 года.
Среди прочего, опубликованы видео авианалета и фото секретной операции.
"В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года израильская авиация нанесла удар и уничтожила строящийся сирийский ядерный реактор. Возведение реактора находилось в конечной стадии", - говорится в заявлении израильской армии.
Сообщается, что в налете на объект участвовали четыре самолета F-16 и четыре F-15.
"Основной посыл авианалета 2007 года в том, что государство Израиль не допустит появления возможностей, угрожающих существованию Израиля. Таков был наш посыл в 2007 году. И таков он сегодня, и таковым он будет в ближайшем и отдаленном будущем", - говорится в заявлении.
В последнее время Израиль все чаще обращает внимание на растущее военное присутствие Сирии и Ирана. В феврале израильские самолеты нанесли удары по вооруженным силам Сирии и Ирана, участвующим в военной кампании в Сирии.