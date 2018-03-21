Заход на второй круг: "Борисполь" договорился с Ryanair

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Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукостером Ryanair, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Как меня проинформировали в Офисе инвестиций, министр инфраструктуры, аэропорт "Борисполь" эффективно завершил переговоры с авиаперевозчиком Ryanair. В соответствии с этими переговорами, аэропорт "Борисполь" вводит совершенно новую систему расценок - и все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом, уменьшат оплату" , - сообщил Гройсман.

По словам премьера, соглашение могут подписать до конца недели.

После этого компания должна определиться с графиком полетов.

Второе пришествие

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В феврале в ирландской авиакомпании заявляли, что надеются зайти в Украину до конца 2018 года.

О выходе Ryanair на рынок Украины речь шла и ранее. Еще летом 2016 года это анонсировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Весной 2017 года Ryanair объявила о начале работы в Украине. Запустить новые рейсы из аэропортов Киева и Львова компания должна была осенью.

Ryanair собирался летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен. А из Львова должны были быть рейсы в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.

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В июле 2017 года договоренности сорвались.

В заявлении авиакомпании говорилось, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры должностными лицами "Борисполя" и действующим директором Павлом Рябикиным.

В свою очередь, в "Борисполе" заявили о политическом давлении и сказали, что "заговора" против лоукостера нет.