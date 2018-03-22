Мини - нет: правительство советует таджикским женщинам, как одеваться

Копірайт зображення TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Минкульт рекомендует традиционные таджикские наряды в противовес открытой европейской и исламской одежде

Министерство культуры Таджикистана издало книгу с рекомендациями что, когда и как уместно надевать женщинам.

На 368 страницах под названием "Инструкция по рекомендованной одежде для девочек и женщин в республике Таджикистан" опубликованы фотографии с моделями в костюмах, которые подходят для "женщин от семи до семидесяти лет". Об этом сообщает портал Asia-Plus.

В соответствующих разделах женщинам советуют, что надевать на работу, на национальные и государственные праздники, на свадьбу и даже в выходные.

А в конце издания есть раздел об одежде, которую таджикские женщины не должны носить.

Там советуют избегать черных платьев и платков, а еще - хиджабов. Это часть кампании страны против исламской одежды, которая по-прежнему пользуется популярностью, несмотря на осуждение президента Эмомали Рахмона.

Копірайт зображення TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Вот так, по мнению чиновников из Минкульта Таджикистана, должны одеваться офисные работники

Также не рекомендуют надевать откровенную "европейскую" одежду и мини-юбки, а также платья с вырезом на спине.

"Также не рекомендуется в общественных местах быть в галошах или в тапочках, в домашней одежде, брюках, облегающих и выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья", - говорится в инструкции.

В этой бывшей советской республике преимущественно мусульманское население, но правительство пытается утвердить более светскую, но традиционную культуру.

Копірайт зображення TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Одеваться в европейском стиле можно на выходных

"Неплохо, если вы можете себе это позволить"

Реакция соцсетей на новую книгу не очень положительная.

Хотя один из пользователей, комментируя оригинальную историю, высоко оценил наряды, другие отметили высокую стоимость национальной одежды: "Пусть чиновники министерства культуры покупают для нас одежду".

Другие обвиняют чиновников в превращении страны в Северную Корею. "Министерство культуры должно решать другие вопросы, а не изобретать какие-то глупости".

Третий читатель был категоричен относительно пункта об "облегающей одежде, подчеркивающей некоторые части тела", спрашивая: "Какую часть тела? Входит ли сюда опухоль в их мозгах?"

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