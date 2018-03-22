Жан Рено об Украине: Карпаты красивые, украинцы добрые
Французский актер Жан Рено на пресс-конференции в Киеве рассказал о впечатлениях от Карпат, где проходили съемки фильма "Последний шаг".
В фильме он играет одну из главных ролей. Ленту планируют представить зимой 2019 года, ее сценаристом и режиссером является Фредерик Петижан.
"У меня было сильное желание посетить Карпаты, ведь там очень красивая природа. Вспоминая (съемки - Ред.) - было очень холодно, но перед нами был лес невероятной красоты", - рассказал актер.
Он рассказал, что "украинцы были очень добрыми", и что он "очень счастлив".
"Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - добавил Рено.
Актеру понравилось сниматься в этом фильме, и он старался быть максимально убедительным в своей роли.
А отвечая на вопрос журналистов, можно ли сравнивать его нового персонажа с Леоном-киллером из культовой картины Люка Бессона, актер ответил, что аналогий искать не стоит.
В свою очередь Фредерик Петижан сообщил, что лента "Последний шаг" уже снята на 70%. Основной локацией в ней являются украинские Карпаты, а некоторые сцены снимали в Киеве на Подоле.
По сюжету, герой Рено - самый разыскиваемый наемный убийца - наслаждается одинокой отставкой на берегу удаленного озера в Канаде.
В его шале находит приют девушка, которая находится при смерти после тяжелого несчастного случая. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.
По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, это "очередной этап" в развитии украинской киноиндустрии.
В комментарии ВВС News Украина Ильенко отметил, что очень важно, что в проекте согласился сниматься "актер такого масштаба".
"Это и есть настоящая европейская интеграция", - добавил Ильенко и отметил, что украинское кино выходит на новый уровень.
Госкино в январе заключило контракт с украинской компанией "Ист Вест Продакшн" о предоставлении этой ленте государственной финансовой поддержки в размере 21,6 млн грн.
Общая стоимость производства фильма - 73,9 млн грн.
С французской стороны производство картины осуществляют компании East 35 и Seven 52.
Оператор-постановщик фильма - трехкратный лауреат премии "Сезар" Тьерри Арбогаст.
Также в фильме сыграет канадская актриса Сара Линд, на счету которой фильмы "Лагерь", "Личное", "Волк-полицейский" и "Экзорцизм Молли Хартли".