Ryanair возвращается: куда будет летать лоукост

Копірайт зображення Reuters Image caption Борт Ryanair, на котором прилетел Майкл О'Лири

Крупнейший лоукост-перевозчик Европы Ryanair все же пришел в Украину - рейсы начнутся с октября. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

"Наконец этот день настал... Первые полеты ожидаем где-то в октябре, потому что для Украины нужно закупить дополнительные самолеты. Но теперь мы точно знаем, что это будет", - заявил на пресс-конференции президент Петр Порошенко.

Десять рейсов будет из Киева, на сайте Ryanair уже появились такие направления, как Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краков, Познань, Гданьск, Вильнюс, Стокгольм, Лондон (Стенсед).

Пять рейсов будет из Львова - Краков, Варшава, Дюссельдорф, Мемминген, Лондон.

На церемонии в аэропорту состоялось официальное подписание соглашения между Ryanair и украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов" об условиях обслуживания в этих аэропортах.

По сравнению с первой попыткой, у ​​лоукоста появилось новое привлекательное направление из Украины - это Барселона. Однако не стало направления на Нидерланды.

Средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро, а поначалу даже 10 евро, заверил президент. Билеты из Киева в Барселону на 31 октября в одну сторону стоят примерно 40 евро.

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири на пресс-конференции заявил, что лоукост изучает возможность организации полетов внутри Украины. За первый год работы авиакомпания планирует перевезти 1 млн человек, рассказал президент.

Первая попытка не удалась

О выходе Ryanair на рынок Украины говорили и раньше. Весной 2017 года Ryanair объявила о начале работы.

Запустить новые рейсы из аэропортов Киева и Львова компания должна была осенью 2017 года, в продажу уже поступили билеты, но в июле договоренности сорвались.

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Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббизме интересов одного перевозчика - МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться. МАУ и "Борисполь" все отрицали. Однако в аэропорту заявили о политическом давлении и сказали, что "заговора" против лоукостера нет.

Ранее Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен, а из Львова должны были быть рейсы в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт. Деньги за билеты пассажирам вернули.

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