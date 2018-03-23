Надежда Савченко объявила голодовку
Обвиняемая в подготовке террористического акта в Киеве Надежда Савченко во время избрания ей меры пресечения в Шевченковском суде объявила о начале голодовки.
"Если я остаюсь в тюрьме, докажу народу, что я герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - заявила Надежда Савченко.
"Я пройду весь тот путь, который прошла в России, когда меня пытали враги. Могу пройти путь, когда будут пытать свои", - добавила политик. Она надеется, что сможет голодать дольше 83 дней, как это она выдержала в России.
Шевченковский суд Киева избирает Надежде Савченко меру пресечения. По украинскому законодательству, с такими обвинениями ей должны избрать арест на два месяца.
Надежда Савченко считает, что уже есть политическое решение власти держать ее в тюрьме.
Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.
В четверг генпрокурор Юрий Луценко представил в парламенте подозрение относительно Надежды Савченко.
По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри.
Прокуроры в суде требуют именно ареста, настаивая, что на свободе она может препятствовать следствию. По их словам, ей грозит пожизненное заключение.
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Во время судебного заседания Надежда Савченко была одета в футболку с трезубцем, похожую на ту, которую она надевала во время суда в России.
Она пожаловалась на условия содержания в СИЗО.
"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры", - заявила Савченко.
Она считает, что украинское СИЗО ничем не отличается от российского, или даже хуже.
Во время судебного заседания Надежда Савченко находилась не в клетке, а сидела рядом со своими адвокатами. Она также отказалась объяснить, кто оплачивает услуги трех адвокатов.
Обвинения против Савченко
По версии следствия, для осуществления задуманного Надежда Савченко якобы вступила в сговор с рядом офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе с бойцами 8-го полка специального назначения. Однако, военные предупредили СБУ и записывали все действия и планы Савченко.
Следствие представило доказательства, что Надежда Савченко и Владимир Рубан дважды организовали перевозки оружия из "ДНР".
Также депутатам показали видео оперативной съемки, на которых Савченко с Рубаном и военными обсуждали детали будущих нападений и убийств.
На записях Савченко говорила, что подобный план согласован с руководителем "ДНР".
"Фантазии и выдумки"
"Мое дело политически мотивировано", - заявила в суде Надежда Савченко.
Савченко отрицает намерение осуществить террористический акт и убить руководство страны.
По ее словам, она более года знала о слежке за собой и о деятельности подосланных к ней агентов власти. Поэтому под запись фантазировала и просто придумывала невероятные сценарии, которые не планировала воплощать в жизнь.
Она признала, что действительно перевозила оружие из "ДНР", однако делала это для того, что из него не убивали украинских военных.
За линию разграничения, по ее словам, она ездила, чтобы передавать помощь украинским военнопленным, и договаривалась об их освобождении.
Во время заседания суда Надежда Савченко снова озвучила информацию, что администрация президента трижды приказывала ее убить.
Впервые эту информацию она обнародовала 20 марта, с тех пор АП не комментировала такое заявление Савченко.
По словам Савченко, она стала опасной для власти после того, как объявляла намерении участвовать в выборах президента и начала создавать собственную партию.
Выступая в суде, Надежда Савченко также обвинила украинскую власть в сдаче Крыма и развязывании войны на Донбассе.
Из российской тюрьмы в украинскую
Надежда Савченко - профессиональная военная летчица, которая пошла на Донбасс добровольцем весной 2014 года.
Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, когда партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.
В России Надежду обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.
Во время судебного процесса в России Савченко объявляла голодовку. Она утверждает, что голодание длилось более 80 дней.
В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых взяли в плен на Донбассе.
Сразу по возвращении президент Украины дал ей звание "Герой Украины".
Однако вскоре после возвращению Савченко начала делать скандальные заявления о необходимости вести диалог с руководителями "ДНР" и "ЛНР", что резко изменило отношение к ней.
"Батькивщина" даже исключила Надежду Савченко из своей фракции.