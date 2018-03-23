Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юге Франции

Копірайт зображення GOOGLE MAPS Image caption Супермаркет, в котором удерживают заложников

Неизвестный мужчина захватил несколько покупателей супермаркета в городке Треб, что в юго-западной части Франции.

Прокурор говорит, что нападающий объявил о принадлежности к группировке "Исламское государство".

В то же время в результате выстрела в том же регионе был убит полицейский.

Полицейский получил огнестрельное ранение в плечо в Каркассоне в юго-западной части Франции.

Мужчина открыл огонь по группе полицейских, которые возвращались в отделение после дежурства.

Тогда же поступила информация о захвате заложников в городе Треб, расположенном в этом же округе.

На место обоих случаев выехали сотрудники полиции.

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