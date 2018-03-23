Конфликт вокруг АТЕК: что происходит
23 марта на территории бывшего машиностроительного завода АТЕК в Киеве произошел конфликт между правоохранителями и представителями "Национального корпуса", который арендует там помещение.
- В Киеве залили краской российский банк
- Активисты установили палатки возле отделения "Сбербанка" в Киеве
"Национальный корпус" обвиняет правоохранителей в блокировании их офиса. В организации заявили, что во время обыска у них изъяли личные вещи.
Полиция говорит, что на заводе прошли "следственные действия". Речь идет о расследовании растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.
"Забрали личные вещи"
На территорию завода ворвались неизвестные люди в форме полицейских без отличий, заявили в Нацкорпусе утром в пятницу, 23 марта. Были заблокированы помещения общественных организаций "Азовского движения", рекрутинговый центр "Азова".
"Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении "Национального корпуса" на странице в Facebook.
В корпусе говорят о преследовании и "давлении по указанию с Банковой". На некоторое время представители националистических организаций заблокировали вход на территорию завода и правоохранителей изнутри. Возле здания собрались более 100 человек.
Дело о 50 млн грн
Полиция проводит следственные действия с санкции суда, рассказал ВВС NEWS Украина представитель полиции Ярослав Тракало. На заводе прошли обыски и были изъяты документы.
По его словам, речь идет о расследовании дела о "растрате имущества путем злоупотребления служебным положением". Растрата якобы была на сумму около 50 млн гривен.
При этом Тракало подчеркнул, что общественные организации не являются предметом интереса полиции, а следственные действия проходят на территории нескольких регионов Украины.
Как рассказал корреспондент ВВС Украина с места происшествия, по состоянию на 13:00 ворота предприятия разблокированы.