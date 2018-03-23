Конфликт вокруг АТЕК: что происходит

Копірайт зображення facebook.com/pg/politicalpartynationalcorps/ Image caption Помещение завода АТЕК

23 марта на территории бывшего машиностроительного завода АТЕК в Киеве произошел конфликт между правоохранителями и представителями "Национального корпуса", который арендует там помещение.

"Национальный корпус" обвиняет правоохранителей в блокировании их офиса. В организации заявили, что во время обыска у них изъяли личные вещи.

Полиция говорит, что на заводе прошли "следственные действия". Речь идет о расследовании растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.

"Забрали личные вещи"

На территорию завода ворвались неизвестные люди в форме полицейских без отличий, заявили в Нацкорпусе утром в пятницу, 23 марта. Были заблокированы помещения общественных организаций "Азовского движения", рекрутинговый центр "Азова".

"Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении "Национального корпуса" на странице в Facebook.

В корпусе говорят о преследовании и "давлении по указанию с Банковой". На некоторое время представители националистических организаций заблокировали вход на территорию завода и правоохранителей изнутри. Возле здания собрались более 100 человек.

Дело о 50 млн грн

Полиция проводит следственные действия с санкции суда, рассказал ВВС NEWS Украина представитель полиции Ярослав Тракало. На заводе прошли обыски и были изъяты документы.

Копірайт зображення facebook.com/politicalpartynationalcorps/

По его словам, речь идет о расследовании дела о "растрате имущества путем злоупотребления служебным положением". Растрата якобы была на сумму около 50 млн гривен.

При этом Тракало подчеркнул, что общественные организации не являются предметом интереса полиции, а следственные действия проходят на территории нескольких регионов Украины.

Как рассказал корреспондент ВВС Украина с места происшествия, по состоянию на 13:00 ворота предприятия разблокированы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.