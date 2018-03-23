В Австралии на берег выбросились 150 дельфинов

Копірайт зображення WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Около половины дельфинов не выжили

Около 150 короткоплавникових гринд выбросились на берег в Австралии. Продолжается масштабная спасательная операция.

Дельфинов заметили с рыболовного судна возле пляжа в 300 км от Перта в пятницу утром.

Около половины дельфинов на момент обнаружения были уже мертвы, говорят чиновники из администрации штата Западная Австралия.

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Местные власти проводят операцию по спасению других животных, которые еще остаются на пляже.

"Удастся ли нам вернуть этих дельфинов в море, зависит от того, сколько у них будет сил, а также от погоды - ветра и, возможно, дождя", - говорит работник австралийского экологического ведомства Джереми Чик.

По словам чиновников, это короткоплавниковые гринды, вид дельфинов, которые иногда массово выбрасываются на берег.

Копірайт зображення WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Почему животные выбросились на берег - неизвестно

Австралийские СМИ сообщают, что на пляже сейчас находятся несколько десятков спасателей.

Власти просят людей не заходить в воду: тела гринд могут привлечь внимание акул.

Короткоплавниковые гринды могут достигать 3,5 - 6,5 метров в длину.

Ученые еще не знают, почему эти дельфины иногда массово выбрасываются на берег. Возможно, это происходит с больными или ранеными животными, или за ошибки в навигации.

При этом, по мнению ученых, сигналы о помощи, которые посылают эти дельфины, могут привести к берегу других.

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