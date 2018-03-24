За неделю Facebook потерял $58 млрд

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акции основанного Марком Цукербергом Facebook упали после того, как стало известно о массовой утечке данных пользователей

Гигант соцмедиа разозлил политиков, инвесторов, клиентов и пользователей из-за масштабной утечки данных.

Основатель компании Марк Цукерберг извинился за утечку, от которой пострадали 50 млн пользователей Facebook.

Однако, извинения не остановили инвесторов от продажи акций Facebook, поэтому обозреватели могут лишь предполагать, насколько большими могут быть дальнейшие потери гиганта соцмедиа.

Утечку данных уже назвали "моментом истины" для пользователей соцсетей, где сразу же стал распространяться тренд с хэштегом #deletefacebook.

Негативные заголовки заставили некоторых рекламодателей сказать "всему есть предел".

Следовательно, цена акций Facebook упала с $176.80 в понедельник до $159.30 в пятницу вечером.

Восстановится ли стоимость акций?

После выхода на рынок в 2012 году цена одной акции Facebook составляла $38, а рыночная стоимость компании была на уровне $104 млрд.

Благодаря стабильному росту количества пользователей и ведущей позиции на рынке цифровой рекламы, стоимость акций также росла, и в феврале этого года составляла $190.

Брайан Вайзер, старший аналитик в Pivotal Research, говорит, что у него наиболее пессимистический прогноз по акциям Facebook на всей Уолл Стрит.

"Я прогнозировал цену в $152 за акцию Facebook на 2018 год - и это было еще до событий на этой неделе", - заявил аналитик.

Вайзер говорит, что обвал акций показал: инвесторы обеспокоены возможным ужесточением регулирования и тем, что пользователи могут покинуть соцсеть. Однако "риск, что рекламодатели уйдут из платформы, невелик. Куда им еще деваться?"

Старший аналитик Hargreaves Lansdown Лейт Халаф называет нынешний скандал "разрушительным эпизодом" в истории Facebook.

"Одним из секретов успеха Facebook было то, что чем больше людей им пользуются, тем более интегральной становится соцсеть для своих пользователей. К сожалению, для Facebook будет справедливой и динамика в противоположном направлении, если он потеряет значительную часть пользователей за этого скандала".

Как реагируют рекламодатели?

То, что в 2014 году, благодаря опросу через Facebook, были собраны личные данные других пользователей и их друзей без ведома и первых, и вторых, вызвало возмущение рекламодателей, - говорит основатель и директор рекламной фирмы M&C Saatchi Дэвид Кершо:

"Клиенты вполне справедливо пришли к выводу, что всему есть предел".

Со среды Mozilla и Commerzbank приостановили свою рекламу в соцсети.

В пятницу предприниматель и изобретатель Илон Маск удалил Tesla и SpaceX из Facebook .

"Никаких сомнений в том, что Facebook - прекрасный посредник с точки зрения рекламодателя именно благодаря точности таргетирования, что, в свою очередь, исходит из данных пользователей. Но я думаю, что крупные компании нервничают, потому что не хотят быть связанными с соцплатформой, откуда произошла утечка данных, особенно в политическом контексте", - заявил Кершо.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Facebook подвергается критике за то, как обошелся с данными пользователей

Кершо также высказал мнение, что любые изменения в политике Facebook по защите данных будут скорее связаны с риском потери "больших денег от рекламодателей, чем с тем, что пользователи будут распространять хэштеги в Twitter," имея в виду #DeleteFacebook и #BoycottFacebook, ставшие популярными в соцсетях.

Сделал ли Цукерберг достаточно, чтобы успокоить пользователей?

Основатель Facebook заверил пользователей, что "важнейшие шаги, которые делают невозможным повторение того, что произошло, мы сделали еще года назад".

Однако, как считает ИТ-инвестор Эйлин Бербидж, Facebook слишком долго медлил с пояснениями для пользователей и клиентов:

"То, что понадобилось пять дней, чтобы выйти с заявлением, которое само по себе была честным, откровенным и исчерпывающим, было слишком долго".

Она также считает, что Facebook недооценил, насколько разъяренными являются их пользователи после того, как выяснилось, что их данные использовали в политических целях.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Данные пользователей Facebook могли быть использованы политическими консультантами во время президентских выборов в США в 2016 году

В центре скандала вокруг возможного использования персональных данных миллионов пользователей Facebook во время выборов 2016 года в США и на референдуме в Британии оказалась компания Cambridge Analytica.

Марк Цукерберг в своем заявлении рассказал, как изменилась политика Facebook по разрешению пользователей на использование их данных с 2014 года, когда приложение с вопросами позволило собрать данные и контакты пользователей без их разрешения.

Facebook и базы данных: что будет делать Цукерберг?

"Они (Facebook) считают, что уже разобрались с этим, например, уже изменили условия для пользователей", - говорит Клин Бербудж. В то же время она предполагает, что могут появиться новые правила для проведения политических кампаний, "не соответствующих духу социальных медиа".

Что же делать пользователям Facebook?

Обозреватель по вопросам технологий Кейт Биван считает, что события последней недели открыли глаза пользователям Facebook на то, что игры, опросы и приложения могут собирать данные о них с очень серьезными намерениями.

"Эта неделя стала моментом истины, когда люди начали понимать, что речь идет не просто о "кликах" и "лайках" на Facebook, а о распространении персональных данных".

Такой взгляд разделяет и комиссар ЕС по вопросам правосудия, защиты прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова, которая заявила, что обвинения в адрес Cambridge Analytica стали "тревожным звонком" для пользователей Facebook о том, насколько велик спрос на личную информацию.

"Тигр вышел из клетки", - заявила она.

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