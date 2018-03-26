Копірайт зображення Image copyrightAFP / GENDARMERIE NATIONALE Image caption Подполковник Арно Бельтрам предложил себя террористу вместо заложницы и получил смертельные ранения во время штурма

Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в Twitter радостных сообщений в связи со смертью полицейского в результате теракта в городе Треб.

В своих сообщениях в Twitter Стефан Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтраме, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это "прекрасно".

Он добавил, что теперь у президента Франции Эммануэля Макрона будет на одного избирателя меньше.

Г-н Пуссье в своих сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, экоактивиста Реми Фреса, который погиб в результате взрыва гранаты во время столкновений с полицейскими в 2014 году.

По сообщениям французских СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма. По информации Le Monde, за это ему грозит семь лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч евро.

Стефан Пуссье был кандидатом в депутаты французского парламента от леворадикальной партии "Строптивая Франция" на парламентских выборах 2017 года. Партия назвала его сообщения "позорными и неприличными" и исключила из своих рядов.

Лидер "Строптивой Франции" Жан-Люк Меланшон назвал слова Пуссье "отвратительными" и отметил, что подполковник Бельтрам погиб ради других людей.

23 марта в супермаркете в городе Треб на юге Франции джихадист захватил в заложники нескольких человек. Подполковник Бельтрам предложил террористу заменить одну заложницу собой.

Одновременно полицейский взял с собой включенный телефон, чтобы его коллеги могли слышать, что происходит внутри супермаркета.

Когда полицейские услышали выстрелы в здании, они начали штурм. Арно Бельтрам во время штурма получил ранения, от которых скончался.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полицейский проявил "исключительную храбрость" и "погиб как герой".

Теракт в городе Треб, где погибли четыре человека, - самый кровавый за время пребывания Макрона на посту президента.

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