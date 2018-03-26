Порнозвезда Сторми Дэниелс заявила, что ей угрожали из-за Трампа

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Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что ей угрожали, чтобы она держала язык за зубами о своих сексуальных отношениях с Дональдом Трампом в 2006 году.

Она рассказала CBS News, что в 2011 году на автомобильной стоянке в Лас-Вегасе к ней подошел неизвестный мужчина и сказал "оставь в покое Трампа".

Актриса добавила, что он посмотрел на ее дочь и добавил: "Было бы жаль, если бы что-то случилось с твоей мамой". После этого мужчина ушел.

Дональд Трамп решительно отрицает, что имел отношения с актрисой.

Адвокаты президента США уже подали в суд на порноактрису. Они требуют компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, который она заключила с Трампом накануне президентских выборов в 2016 году.

Личный адвокат президента США Майкл Коэн признался, что из собственного кармана заплатил порноактрисе - настоящее имя которой Стефани Клиффорд - 130 тысяч долларов в 2016 году.

Порноактриса же позже подала в суд на президента США с требованием признать недействительным договор о неразглашении.

В гражданском иске, поданном в Лос-Анджелесе в начале марта, говорится, что сам Трамп не подписывал этот документ. Поэтому Сторми Дэниелс пытается доказать, что договор не имеет юридической силы.

Порнозвезда утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Баррона. По словам Дэниэлс, этот роман длился несколько месяцев.

Американский президент фигурирует еще в нескольких сексуальных скандалах.

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал заявила об отношениях с Дональдом Трампом в 2006 году. По ее словам, тогда будущий американский президент пытался ей заплатить за секс.

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Экс-модель подписала соглашение на 150 тысяч долларов за свою эксклюзивную историю для таблоидного издания. Однако эту статью так и не опубликовали, а бывшая модель сообщила, что ее заставили молчать.

Сейчас она подала в суд за это соглашение.

А бывшая участница телешоу "Ученик" Саммер Зервос заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в 2007 году. По ее словам, тогда Трамп пригласил ее в отель на собеседование для получения работы, но при встрече начал ее целовать и пытаться склонить к интимной близости.

Все эти обвинения американский президент отвергает.

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