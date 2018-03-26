В Москве умер основатель пирамиды "МММ" Сергей Мавроди

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Основатель финансовой пирамиды "МММ" бизнесмен Сергей Мавроди скончался в Москве на 63 году жизни.

В ночь на понедельник он был госпитализирован с автобусной остановки. Случайный прохожий вызвал ему скорую, Мавроди жаловался на слабость и боль в сердце.

Информацию о смерти Мавроди подтвердил РБК источник в МВД.

Сергей Мавроди был основателем скандально известной компании "МММ". Она считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших и ущербу.

"МММ" в масштабах всей страны

Фирма "МММ" была создана еще в 1989 году как кооператив и преобразована в акционерное общество в октябре 1992-го.

Ставшее впоследствии знаменитым название представляло собой аббревиатуру начальных букв фамилий учредителей - братьев Сергея и Вячеслава Мавроди и Ольги Мельниковой.

Мельникова и Вячеслав Мавроди понадобились лишь потому, что для регистрации по тогдашним законам требовались три учредителя.

Единоличным владельцем и организатором дела, переросшего в одну из самых грандиозных финансовых афер всех времен, с начала и до конца был инженер-программист Сергей Мавроди.

Деньги из воздуха

На первых порах "МММ" торговала импортной оргтехникой. 1 февраля 1994 года в свободную продажу поступили акции АО "МММ" номинальной стоимостью в тысячу рублей (около 65 центов по тогдашнему курсу).

Официально "МММ" была обычным акционерным обществом, обещавшим через год выплату дивидендов.

Мавроди обещал владельцам акций по первому требованию выкупать их по цене, которую определял он сам. Цена непрерывно росла, и к июлю достигла 125 тысяч рублей за одну акцию.

Курс акций "МММ" и прогноз на ближайшие две недели стали ежедневно публиковаться в СМИ, и скоро начали вызывать у публики не меньший интерес, чем курс доллара.

"МММ" не занималось ни производством, ни даже перепродажей чего бы то ни было, а являло собой классическую финансовую пирамиду.

Расчет строился на том, что при постоянном росте курса акций держатели не станут спешить обращать их в наличные.

Крах "МММ"

В 1994 году Антимонопольный комитет потребовал от телеканалов прекратить трансляцию рекламы "МММ". Через несколько дней налоговая инспекция предъявила одной из дочерних компаний Мавроди, "Инвест-консалтинг", претензии на 49,9 млрд рублей и потребовала немедленного погашения задолженности.

Вице-премьер Сергей Шахрай заявил, что у "МММ" возникли проблемы в отношениях с государством, и предупредил о его вероятном скором крахе.

28 июля с раннего утра вкладчики хлынули к головному офису "МММ", но выдачу денег практически сразу прекратили и заперли двери.

В 11 утра Мавроди объявил, что в связи со сложившимися обстоятельствами курс акций "МММ" снижается до изначальной тысячи рублей, но обещал, что скоро он вернется на прежний уровень.

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"Мы, в отличие от государства, вас никогда не обманывали. И никогда не обманем!" - сказал он в заявлении для СМИ.

Деньги не вернули никому, судьба собранных Мавроди денег неизвестна.

Дальнейшая судьба Мавроди

3 августа основателя "МММ" арестовали по обвинению в мошенничестве. 19 августа у московского Белого дома прошла многотысячная демонстрация с требованием его освобождения.

30 октября при поддержке инициативной группы "Союз защиты акционеров и вкладчиков АО "МММ" Мавроди победил на дополнительных выборах в Госдуму по Мытищинскому округу Москвы и был освобожден из заключения.

Ни на одном заседании парламента он не появился.

6 октября 1995 года Дума лишила его даже не иммунитета, как просила генпрокуратура, а депутатского мандата.

После этого Мавроди зарегистрировал Партию народного капитала и снова баллотировался в Думу, но на этот раз получил всего полпроцента голосов. Неудачной оказалась и попытка зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах 1996 года - Центризбирком забраковал собранные его сторонниками подписные листы.

АО "МММ" было официально признано банкротом 22 сентября 1997 года.

17 декабря 1997 года Мавроди объявили во всероссийский, а примерно через год - в международный розыск.

31 января 2003 года Мавроди был задержан в Москве и в 2007 году осужден за мошенничество к четырем с половиной годам колонии. На момент вынесения приговора он уже отбыл почти весь срок в СИЗО.

22 мая 2007 года отбывшего срок основателя "МММ" у тюремных ворот встречали около 50 журналистов и десяток верных поклонников.

В 2008 году вышла написанная им в тюрьме книга "Искушение".

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