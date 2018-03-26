Украина и США высылают российских дипломатов
Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
По его словам, это шаг солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации с ЕС.
"Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе", - заявил Порошенко.
Украинский президент также анонсировал "усиление персональных, финансовых и экономических санкций" в отношении России.
Что делают США и другие страны
Дональд Трамп приказал выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля.
48 российских дипломатов находятся в посольстве России, а остальные - в ООН в Нью-Йорке.
США также планируют закрыть российское консульство в Сиэтле, сообщает Reuters.
Германия и Франция объявили, что выдворят по четыре российских дипломата.
Польша также решила выслать четырех дипломатов, об этом говорится в заявлении МИД.
"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, четыре члена дипломатического персонала Российской Федерации в Республике Польша были объявлены персонами нон грата", - отметили в министерстве.
Польская пресса сообщила, что контрразведка страны в пятницу арестовала мужчину, обвиняемого в работе на "российских офицеров разведки под дипломатическим прикрытием".
Как сообщается, другие европейские страны тоже должны принять подобные решения.
Лидеры ЕС отметили, что за атакой в Британии с применением отравляющего вещества "очень вероятно" стоит Россия, и решили отозвать из Москвы посла ЕС "для консультаций".
Различные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, которые готовы к жестким шагам в отношении России.