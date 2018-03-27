В Украину не пропустили опасную томатную моль из Турции

Копірайт зображення AFP Image caption Томатная моль может уничтожить 100% урожая томатов

В помидорах, которые завозились в Украину из Турции, обнаружили опасную томатную моль.

Об этом говорится на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

Инцидент произошел на таможенном комплексе "Ильичевсквнештранс" в Черноморске еще 21 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Во время проверки 20 тонн свежих томатов фитосанитарные инспекторы обнаружили в них южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr).

Зараженный груз вернули назад в Турцию.

Американская томатная моль - опасный вредитель, который является объектом карантина во многих странах.

Больше насекомое вредит томатам, но также массово поражает картофель, баклажаны и перец.

Потери урожайности в результате повреждения вредителем могут достигать 35-100%.

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