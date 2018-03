США расследуют утечку персональных данных из Facebook

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Федеральная торговая комиссия США проведет расследование того, как персональные данные из Facebook попали в Cambridge Analytica.

В частности, комиссия исследует, почему соцсеть не смогла защитить конфиденциальность пользователей.

Новости о том, что это расследование может привести к штрафу в триллион долларов, вызвали дальнейшее падение акций компании на 6,5%.

Исполнительный директор бюро защиты прав потребителей Федеральной торговой комиссии Том Паль сообщил, что комиссия постоянно прибегает к "принудительным мерам" против компаний, нарушающих правила хранения персональной информации.

Согласно законодательству, Facebook должен получать разрешение пользователей, прежде чем данные будут передаваться за пределы параметров конфиденциальности. Это называют "постановлением о согласии".

В Facebook заявили, что готовы сотрудничать с Федеральной торговой комиссией. Заместитель руководителя отдела защиты конфиденциальности Роб Шерман сообщил, что "ценит возможность ответить на вопросы, которые могут быть у комиссии".

В 2014 году Facebook пригласил пользователей выяснить свой тип личности через приложение, разработанное исследователем из Кембриджского университета - доктором Александром Коганом. Он назывался This is Your Digital Life.

Приложение собрало не только данные 270 тысяч пользователей, но и данные их друзей, которые об этом даже не догадывались.

Бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Уайли сообщил, что в целом удалось собрать данные 50 млн человек до того момента, как правила согласия пользователей были усилены.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Компания получила эти данные, а затем использовала во время выборов в США для определения психологического профиля пользователей и их агитации в пользу Дональда Трампа.

Facebook отмечает, что доктор Коган передал данные пользователей Cambridge Analytica без ведома соцсети. А Cambridge Analytica обвиняет доктора Когана в потенциальном нарушении правил передачи данных.

Сам ученый недавно отметил, что именно Cambridge Analytica считала законным все, что он делал, и что именно она является "козлом отпущения" и для британской компании, и для Facebook.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг разместил в нескольких американских и британских газетах рекламные объявления, в которых извинился перед пользователями соцсети.

Также он сообщил о введении в соцсети изменений, которые усложнят возможность сторонних программ собирать информацию о пользователях.

