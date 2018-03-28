"Это был поджог": о чем рассказали задержанные после пожара в Кемерове

Копірайт зображення KIRILL KUHMAR/TASS Image caption Управляющей ТЦ Надежде Судденок может грозить лишение свободы на срок до десяти лет

Задержанные руководители и сотрудники кемеровского торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.

Суд в Кемерове во вторник продлил до 72 часов срок задержания управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева, а также Игоря Полозиненко - директора компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и сотрудника этой компании Александра Никитина.

Решение вопроса об их аресте на более длительный срок Заводской суд отложил на среду.

Четырем из пяти задержанных по уголовному делу о пожаре предъявлены официальные обвинения.

В среду в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии в Кемерове. Следственный комитет заявил, что в морг доставлены тела 59 погибших, но помимо этого ведомство располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек.

Столб огня над поролоном

Управляющая "Зимней вишни" в перерыве судебного заседания высказала прессе версию о том, что к возгоранию могли быть причастны подростки, которые до этого не раз хулиганили в торговом центре.

"Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы", - приводит Интерфакс слова Судденок.

Неназванная сотрудница рассказала Судденок, что в воскресенье услышала хлопок и увидела столб огня над "поролоновой кучей" в детской батутной комнате. "Я считаю, что это был поджог", - сказала управляющая журналистам.

Она заявила, что двери кинозалов не запирались специально: "У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность".

В кинотеатре на верхнем этаже торгового центра было больше всего погибших: в двух залах из трех зрители - в основном дети - оказались заперты и не смогли выйти. По свидетельствам родственников, застигнутые огнем школьники звонили родителям и близким, писали смс с просьбами о помощи и прощальными словами.

Сигнализацию отключили заранее?

Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко заявил журналистам в суде: "В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную - примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю". Компания занимается обслуживанием систем сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня"; вместе с ее директором задержан сотрудник.

Копірайт зображення KIRILL KUHMAR/TASS Image caption Директор технической компании-оператора систем Игорь Полозиненко заявил, что последняя проверка противопожарной системы в ТЦ "Зимняя вишня" была 20 марта - за пять дней до трагедии

Следственный комитет ранее установил, что система оповещения о пожаре была отключена охранником торгового центра. Среди задержанных - сотрудник частной охранной организации "Центр защиты" Сергей Антюшин, который, как полагают следователи, и отключил сирену. Как сообщают российские СМИ, Антюшин говорил, что начальству надоело, что сигнализация часто срабатывала ложно.

Обвинения задержанным предъявлены по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram