Франция вводит обязательное образование для детей с трех лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что с сентября 2019 года дети должны будут поступать в детские сады, начиная школьное образование с трехлетнего возраста.

Как отмечается, данное решение является скорее символическим, поскольку почти 98% трёхлетних детей во Франции уже посещают дошкольные образовательные учреждения.

Как пояснили в Елисейском дворце, принятое решение отражает стремление президента превратить школу в место подлинного равенства и признания детских садов не как места по уходу за детьми или подготовки к начальной школе, а как реальную школу, ориентированную на получение навыков и развитие ребенка.

Эта реформа делает Францию страной с одним из самых низких обязательных школьных возрастов в Европе. В Северной Ирландии дети идут в школу в возрасте 4 лет, в остальных регионах Великобритании, а также Мальте и Кипре - в 5 лет.

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