"Военнослужащий ФСБ" просит убежища в Украине

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Военнослужащий ФСБ попросил политического убежища в Украине, он не хочет жить в России, утверждает Государственная пограничная службы Украины.

С российской стороны в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин России 1997 года рождения, который попросил признать его политическим беженцем, сообщили в Госпогранслужбе.

Во время проверки было установлено, что он действительно является курсантом 3-го курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ.

"В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующующие власти в России", - рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Копірайт зображення Фото Держприкордонслужби Image caption Сергей Удовиченко попросил политического убежища в Украине

На сайте Госпогранслужбы разместили видео, на котором россиянин объясняет на украинском языке, почему решил покинуть Россию.

"Я тщательно скрывал от руководства своего института тот факт, что я занимался деятельностью против российской власти, принимал участие в некоторых митингах, акциях", - сообщил он.

По его словам, намерение пересечь границу и обратиться к украинским правоохранительным органам назрело у него около трех месяцев назад.

"Я решил, что это единственный выход. В своей деятельности я стал замечать, что в интернете мои страницы блокируют, и имел основания считать, что есть какое-то преследование со стороны российских спецслужб", - отметил Удовиченко.

Он объясняет, что хочет жить, учиться и работать в Украине. "Возвращаться в Россию не хочу и не собираюсь", - говорит российский военнослужащий.

Пограничники передали запрос Сергея в миграционную службу. Его ожидает тщательная проверка, в частности, со стороны украинских спецслужб.

В Госпогранслужбе Украины BBC News Украина сообщили, что за последний год увеличилось количество обращений от граждан России о предоставлении им статуса беженца и политического убежища.

В 2017 году украинская сторона получила 54 таких обращений, что на 12% больше по сравнению с данными за 2016 год.

За три месяца 2018 года о получении статуса беженца попросили 33 россиянина.

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