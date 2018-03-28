Ким Чен Ын назвал условия для денуклеаризации Корейского полуострова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в Пекин заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова и сказал, что для этого Сеул и Вашингтон должны принимать последовательные и согласованные "шаги к миру".

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о встрече глав КНДР и Китая Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.

Встреча состоялась в ходе визита северокорейского лидера в КНР, который продолжался с 25 по 28 марта. По данным агентства причиной визита стало переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР, а также обсуждение вопросов по развитию отношений между Пхеньяном и Пекином.

Кроме того, лидеры двух стран затронули тему ситуации в мире и отдельно на Корейском полуострове.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира", - приводит агентство Синьхуа слова Ким Чен Ына.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу в ходе своего первого зарубежного визита посетили Пекин

Си Цзиньпин приветствовал "оттепель" на Корейском полуострове, призвал все стороны содействовать улучшению ммежкорейских связей и проведению мирных переговоров и заверил, что Китай будет играть в этом вопросе конструктивную роль. Также китайский лидер предложил коллеге развивать двусторонние связи КНР и КНДР.

Северокорейское информагентство KCNA назвало визит Ким Чен Ына "важной вехой" в отношениях между КНДР и Китаем, которые официально являются союзниками.

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