Трамп продолжает перестановки: анонсировал нового министра
Президент США Дональд Трамп анонсировал отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.
В своем Twitter американский президент поблагодарил г-на Шалкина за работу и сообщил, что планирует назначить на эту должность своего врача Ронни Джексона.
Анонимные официальные лица сообщили агентству Reuters, что Дэвид Шалкин начал отвлекаться от дел из-за спекуляций относительно своего будущего.
Временно исполнять обязанности этого ведомства будет представитель Министерства обороны Роберт Уилки.
Эти кадровые изменения продолжили серию перестановок администрации нынешнего президента США.
Только в этом месяце он сменил госсекретаря и советника по нацбезопасности.
Контр-адмирала ВМС США Ронни Джексона назначили на должность врача президента еще в администрации Джорджа Буша-младшего. Он также исполнял свои обязанности при Бараке Обаме.
Он привлек к себе внимание во время медицинского обследования Трампа в январе 2018 года. Тогда г-н Джексон заявил, что президент США в "отличной форме".
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"У меня нет никаких опасений относительно его когнитивных способностей или неврологических функций", - сказал врач, анализируя здоровье Трампа.
Это обследование провели вскоре после выхода скандальной книги Майкла Уоллфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой автор поставил под вопрос психическое здоровье американского президента.