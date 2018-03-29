Музыкант, оглушенный на репетиции, выиграл суд у Королевской оперы

Image caption Крис Голдшайдер надеется, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра, выиграл суд у Королевской оперы Лондона.

Голдшайдер утверждал, что причиной его проблем со слухом стал акустический шок во время репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

В Королевской опере же настаивали, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха.

Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также судья не согласилась с утверждением ответчика о том, что некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.

"Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники", - постановила судья.

Ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.

Image caption Крис Голдшайдер играл в оркестре Королевской оперы Лондона с 2002 года

В королевской опере заявили, что удивлены и разочарованы решением суда.

Голдшайдер в свою очередь заявил, что вынесенным вердиктом доволен и выразил надежду на то, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов.

Он ожидает, что теперь Королевская опера и другие подобные учреждения пересмотрят свои правила и, возможно, внесут изменения в устройство оркестровых пространств.

130 децибел

1 сентября 2012 года во время репетиции оперы Вагнера "Валькирия" Крис Голдшайдер сидел прямо перед духовой секцией оркестра Королевской оперы Лондона.

Во время этой репетиции уровень звукового давления в оркестровой яме превышал 130 децибел, что эквивалентно уровню шума реактивного двигателя.

Голдшайдер считает, что пострадал от акустического шока, вызвавшего у него такие симптомы, как шум в ушах, головокружения и гиперакузия (резкая болевая реакция на звуки).

Голдшайдер начал играть в оркестре Королевской оперы Лондона в 2002 году. В 2014 году из-за полученной травмы он был вынужден его покинуть.

"Я потратил 18 месяцев на то, чтобы восстановиться и вернуться к игре в оркестре, но, к сожалению, так и не смог этого сделать", - сказал музыкант ВВС.

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