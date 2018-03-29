Великобритания расследует наличие "грязных денег" из России

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Комитет иностранных дел Палаты общин Великобритании начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии".

На первых слушаниях депутаты спрашивали у экспертов, сколько в Британии грязных денег из России, как они связаны с Путиным и почему правительство неэффективно борется с ними.

Депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Он организует "Клептократия-туры" - экскурсии в особняки российских богачей в Лондоне.

А также - Романа Борисовича, директора Центра исследований финансовых преступлений и проблем безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Тома Китинга.

Были также трое британских журналистов, которые изучают российскую тематику.

"Я говорил примерно то же, что говорю последние пять лет - другие участники панели тоже. Мы очень редко имеем такой уровень дискуссии, но на самом деле ничего нового, в принципе, не было сказано. Остается надежда, что британский политический истеблишмент наконец что-то сделает с коррумпированными финансовыми потоками, которые приходят из России", - сообщил ВВС Владимир Ашурков, который получил в Британии политическое убежище из-за преследований в России.

Отвечая на вопрос, серьезно ли настроены британские политики, он сказал: "Поверю, когда увижу (конкретные дела)".

О начале расследования комитет иностранных дел Палаты общин сообщил 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравления в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Это возмутительное покушение на британской земле справедливо осудили парламент, Европейский союз и наши союзники. Нам надо вместе бороться с влиянием этого коррумпированного режима. Его больное место - это его карман. Комитет иностранных дел изучит вопрос, как правительство может сделать так, чтобы Кремль больше не использовал нашу столицу в этих целях", - заявил глава комитета Том Тунендхат.

Участники слушаний довольно скептически оценили готовность правительства бороться с "грязными" деньгами, в том числе из России.

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Владимир Ашурков считает, что правоохранительные органы отпугивает сложность доказательства преступного происхождения денег и перспектива судиться с лучшими адвокатами, услуги которых могут себе позволить иностранные миллиардеры, в том числе российские.

На слушаниях прозвучало мнение о том, что в Британии столкнулись две тенденции, которые очень плохо сочетаются друг с другом - это стремление максимально облегчить ведение бизнеса и желание предотвратить движение капитала, нажитого преступным путем.

Участники дискуссии надеются, что обострение отношений между Россией и Британией заставит правительство принять меры.

Парламентское расследование - это особая форма работы британского парламента.

В ходе расследования депутаты Палаты общин проводят слушания, встречи на выезде, принимают письменные показания и собирают максимум информации по конкретной теме.

Такое расследование может продолжаться месяцы и годы и в конечном итоге - отразиться на определенных законодательных инициативах.

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