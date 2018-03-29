Весна или лето? На Пасху прогнозируют до +22°С

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Синоптики обещают постепенное потепление уже с пятницы, хотя при этом будут ветер и дожди. А на Пасху в Украину придет настоящая весна.

"В ближайшие дни весна имеет серьезные намерения порадовать жителей нашей страны теплом", - сообщает Facebook Гидрометцентра.

По информации синоптика Натальи Диденко, холодная погода нас ожидает в четверг, 29 марта.

"В течение дня температура воздуха будет низкой: на севере +1...+4°С. В большинстве областей +2... +6°С. На юге +5... +11°С", - написала синоптик в своем Facebook.

По всей территории Украины периодически будут осадки - дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве 29 марта ночью -1...-4°С, днем +1...+3°С.

А вот с пятницы температура воздуха начнет повышаться. "Однако этот приятный метеофакт несколько омрачит порывистый, до штормового, восточный и северо-восточный ветер. А также периодические дожди", - говорит Наталья Диденко.

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30 марта синоптики прогнозируют дождь в западных, северных и центральных областях. На остальной территории - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

В пятницу в южных и западных регионах температура днем ​​+9...+14°С, на остальной территории - 5-10°С выше нуля. Ночью могут быть заморозки.

В столице - небольшой дождь, местами мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем ​​- +6...+8°С.

По прогнозам синоптиков, 1 апреля, в Вербное воскресенье, в Киеве пройдет "хороший дождь".

Из-за такой нестабильной погоды - похолодания, потепления, снега, дождя и штормового ветра - могут обостриться хронические заболевания.

"Будьте особенно внимательными к пожилым людям, которые в такую ​​погоду особенно уязвимы", - обращает внимание синоптик.

А вот на следующей неделе в Украину придет настоящая весна. На Пасхальные праздники температура может подняться до +22°С. Осадков не прогнозируют.

Синоптики не ожидают даже ночных заморозков.

На Пасху, 8 апреля, в Украине будет сухая погода, температура будет колебаться от +14 до +18°С. А жителям западных областей даже обещают +20...+22°С.

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