В Венесуэле десятки людей погибли при пожаре в полицейском участке
В результате пожара в камерах временного содержания заключенных в полицейском участке в Венесуэле погибли по меньшей мере 68 человек.
Как сообщается, пожар в городе Валенсия в штате Карабобо произошел после того, как заключенные взбунтовались, подожгли матрасы и попытались сбежать.
Главный прокурор штата Карабобо Тарек Сааб сообщил, что расследование обстоятельств трагедии начнется незамедлительно.
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Ассоциация "Окно на свободу", которая следит за условиями в тюрьмах страны, заявила, что задержанный мужчина выстрелил в ногу полицейскому. После этого подожгли матрасы в камерах, и пожар быстро распространился.
Как сообщается, спасатели разрушили стены полицейского участка, чтобы попасть в здание и спасти людей.
Почти все погибшие - заключенные, но среди них есть и две женщины, которые навещали заключенных.
Некоторые люди сгорели заживо, другие задохнулись.
Родственники заключенных окружили полицейский участок и требовали от властей информацию о судьбе их родных. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, произошли столкновения.
Тюрьмы в Венесуэле переполнены, поэтому заключенных отправляют в камеры временного содержания.
Организация "Окно на свободу" заявляет, что 65 человек умерли в прошлом году в таких камерах в результате насилия, болезней или недоедания.