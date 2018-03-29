В нескольких регионах мира перестал работать мессенджер Telegram

Копірайт зображення Getty Images Image caption Проблемы с доступом к Telegram есть у пользователей в Европе, постсоветских странах и на Ближнем Востоке

Мессенджер Telegram перестал работать в ряде регионов мира.

"Сейчас наши пользователи в странах Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись с проблемами с подключением. Мы разбираемся с этой проблемой и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", - отмечается на странице мессенджера в Twitter.

22 марта мессенджер сообщил, что его аудитория достигла 200 млн активных пользователей в месяц.

Роскомнадзор уже сообщил, что не причастен к проблемам с подключением к Telegram.

"Если вам так хочется заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте - мы тут ни при чем", - сообщило в Twitter российское ведомство, осуществляющее надзор в сфере коммуникаций.

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