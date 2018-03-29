В шотландском лесу нашли огромного лесного кота

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Один из самых больших в мире лесных котов зафиксировали камеры в Шотландии

Один из самых больших в мире лесных котов найден в лесу Клешиндарроч в шотландском регионе Абердиншир.

Животное, длина тела которого составляет 1 метр 20 сантиметров от носа до кончика хвоста, зафиксировали видеокамеры, установленные организацией Wildcat Haven.

"Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел этого кота, это огромный, прекрасный зверь", - утверждает сотрудник организации Кев Белл.

По подсчетам исследователя, в лесу Клешиндарроч живет популяция из 10-15 лесных котов.

Кота уже назвали "Зверем из Клешиндарроча".

Организация Wildcat Heaven занимается сохранением популяции лесных котов и оставляет в отдаленных местах шотландского высокогорья приманки с едой или определенными запахами.

Такая технология используется для исследования редких животных и позволяет снять их на видео.

"Эти кошки - жизненно важная частью дикой природы и экологии Шотландии, и они должны быть защищены там, где живут. Они одни из самых редких животных в мире", - подчеркнул другой сотрудник Wildcat Haven Стив Слей.

Длина тела лесных котов, как правило, составляет от 45 до 80 см, еще 30 см в длину имеет их хвост.

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